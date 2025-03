Deutsche Snowboardcrosser verpassen Top 10

Sowohl Berg als auch Fischer hatten im ersten Rennen am Vortag den Sprung ins Halbfinale geschafft und jeweils den siebten Rang belegt. Der zweimalige Gesamtweltcupsieger Martin Nörl wurde am Sonntag ebenfalls 13. Leon Ulbricht, dem am vergangenen Wochenende in Erzurum/Türkei der erste deutsche Saisonsieg gelungen war, war nach seinem zehnten Platz am Samstag im zweiten Rennen krankheitsbedingt nicht an den Start gegangen.