Hofmeister verpasst Heimsieg hauchdünn

Die beste deutsche Snowboarderin wird in Winterberg Zweite.

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat den erhofften Heimsieg auf dem Weg zum Saisonhöhepunkt denkbar knapp verpasst. Die 28-Jährige musste sich beim Parallel-Slalom in Winterberg im letzten Einzelrennen vor der WM mit Platz zwei begnügen. Im Finale war Hofmeister 0,05 Sekunden langsamer als die WM-Dritte Sabine Payer aus Österreich. Damit konnte sie ihren persönlichen Rekord von sechs Saisonerfolgen nicht mehr ausbauen.

Insgesamt war es Hofmeisters achte Podestfahrt in diesem Winter - Grund genug für Optimismus bei den Titelkämpfen. Die erste WM-Entscheidung im Schweizer St. Moritz steht am Donnerstag mit dem Parallel-Riesenslalom an, Hofmeisters stärkere Disziplin.