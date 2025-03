Skicross: Wilmsmann siegt bei WM-Generalprobe

SID 15.03.2025 • 18:10 Uhr Skicrosser Florian Wilmsmann feiert seinen dritten Saisonsieg. In der Gesamtwertung liegt der Deutsche vor den beiden letzten Weltcups nun vorn.

Skicrosser Florian Wilmsmann hat bei der WM-Generalrobe seinen dritten Saisonsieg gefeiert und ist bereit für den Höhepunkt in der kommenden Woche. Beim Weltcup in Craigleith/Kanada war der 29-Jährige am Samstag nicht zu schlagen, am Freitag hatte Wilmsmann als Vierter nur knapp das Podium verpasst.

In der Gesamtwertung liegt der Deutsche vor den beiden letzten Weltcups in Idre Fjäll/Schweden nun vorn. Wilmsmann, der in diesem Winter bereits in Innichen/Italien und auf der Reiteralm/Österreich triumphiert hatte, zog mit 850 Punkten an Reece Howden (Kanada/838) und Simone Deromedis (Italien/825) vorbei.

Im Big Final setzte sich Wilmsmann vor Howden durch, der Lokalmatador hatte am Vortag gesiegt. Dritter wurde in Kevin Drury ein weiterer Kanadier. Tobias Müller und Florian Fischer scheiterten im Viertelfinale.

Bei den Frauen schied Daniela Maier nach ihrem siebten Platz vom Freitag beim zweiten Wettbewerb bereits im Viertelfinale aus. Beste Deutsche war Veronika Redder, die als Sechste ihre bislang beste Weltcup-Platzierung holte. Der Sieg in Craigleith ging wie am Vortag an Fanny Smith aus der Schweiz.

Maier, Olympia-Bronzegewinnerin von Peking, verlor in der Gesamtwertung an Boden. Mit 765 Punkten rutschte die 29-Jährige vom dritten wieder auf den vierten Platz ab. Neue Führende ist Smith (916).