Skicross-WM: Florian Wilmsmann jagt Medaille - Fragezeichen beim Wetter

Der deutsche Skicrosser Florian Wilmsmann geht trotz seiner großen Ziele gelassen bei der WM in St. Moritz an den Start. „Die Nervosität hat sich seit der letzten WM ein bisschen gelegt“, sagte der 29-Jährige. Vor zwei Jahren gewann er Silber in Georgien, nun ist der Gesamtweltcupführende Mitfavorit auf Gold. „Eine Medaille ist wieder das Ziel“, sagte Wilmsmann.

Wenig positive Erfahrungen auf der WM-Strecke

Die WM dient derweil auch als Standortbestimmung für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar 2026) in knapp elf Monaten. Durch den Fokus auf die verbleibende Saison seien noch nicht allzu viele Gedanken an Olympia aufgekommen. Doch im Sommer wolle er nach Italien fahren, „dass man sich da einfach mal ein bisschen auskennt, das sieht, wo was ist, dass das alles ein bisschen vertrauter ist“.