Snowboard: Morgan Zweite bei WM-Generalprobe

Snowboarderin Annika Morgan scheint für die WM gerüstet. Beim Slopestyle-Weltcup im österreichischen Flachauwinkl belegte die 23-Jährige den zweiten Platz. Weil der letzte Wettbewerb vor der WM in St. Moritz (17. bis 30. März) wegen Schneefalls und damit auch schlechter Sicht abgesagt werden musste, wurde das Ergebnis der Qualifikation als Endresultat gewertet. Dabei hatte Morgan hinter der australischen Olympiasiegerin Zoi Sadowksi Synnott (89,50 Punkte) die zweitbeste Punktzahl (85,25) erreicht.

Für Morgan war es die zweite Podiumsplatzierung im Slopestyle in diesem Winter nach einem zweiten Platz in Calgary im Februar. Insgesamt hat die 23-Jährige nun sechs Mal auf dem Podium gestanden, einmal in ihrer schwächeren Disziplin Big Air.