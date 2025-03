Snowboardcross: Deutsches Trio in den Top 10

Beim Weltcup in Gudauri/Georgien schneiden Paul Berg und Jana Fischer am besten ab.

Bei den Männern landete Paul Berg als bester Deutscher auf dem siebten Rang, nachdem der 33-Jährige durch ein Foto-Finish denkbar knapp im Rennen um den Einzug in das Big Final gescheitert war.

Rund drei Wochen vor den WM-Rennen in St. Moritz/Schweiz wurde auch Jana Fischer bei den Frauen Siebte. Dagegen scheiterte Leon Ulbricht, dem am vergangenen Wochenende in Erzurum/Türkei der erste deutsche Saisonsieg gelungen war, bereits im Viertelfinale und belegte den zehnten Platz vor Leon Beckhaus.