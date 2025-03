Snowboardcrosser verpatzen WM-Generalprobe

Die deutschen Snowboarder haben beim Cross-Weltcup im Montafon die Generalprobe für die WM in St. Moritz verpatzt. Die beste deutsche Platzierung erreichte nach seinem Aus im Viertelfinale Leon Beckhaus als Zehnter. Der zweimalige Weltcup-Gesamtsieger Martin Nörl, Paul Berg und Julius Reichle waren bereits im Achtelfinale gescheitert. Bei den Frauen wurde Jana Fischer 15.

"Das war heute natürlich bitter, gerade, dass es Martin so schnell rausgehauen hat. Aber solche Tage gibt es, das stecken die gut weg - und nächste Woche bei der WM sieht dann alles wieder anders aus", sagte der deutsche Disziplincoach David Speiser.

Die WM-Rennen finden am 28. (Einzel) und 29. März (Team) statt. Dann wird auch Leon Ulbricht wieder an den Start gehen. Der zweimalige Junioren-Weltmeister und einzige deutsche Saisonsieger fehlt in Österreich erkrankt.