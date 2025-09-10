Wintersport: Olympiasiegerin verkündet Comeback!

SID 10.09.2025 • 18:57 Uhr Die zweimalige Olympiasiegerin Jamie Anderson kündigt ihr Comeback an. Die Snowboarderin brachte in ihrer Pause zwei Kinder zur Welt.

Die zweimalige Slopestyle-Olympiasiegerin Jamie Anderson (USA) kehrt nach langer Auszeit in den Snowboard-Weltcup zurück.

„Ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich bin unglaublich motiviert“, sagte die 34-Jährige am Mittwoch über ihr Comeback in der Olympia-Saison nach dreieinhalb Jahren Pause.

Jamie Anderson holte Gold bei Olympia 2014 und 2018

Als nun zweifache Mutter stellt Anderson sich zwar auf „chaotische“ Erfahrungen ein, „aber ich fühle mich inspiriert, einige Tricks wieder zu machen, die ich vor meiner Zeit als Mutter gemacht habe.“ Die Amerikanerin hatte 2014 in Sotschi bei der olympischen Slopestyle-Premiere triumphiert, auch vier Jahre später in Südkorea holte sie in dieser Disziplin Gold sowie Silber im Big Air.