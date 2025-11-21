Enttäuschung für deutschen Hoffnungsträger

Deutschlands Skeleton-Goldhoffnung Christopher Grotheer ist rund drei Monate vor den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo noch weit von seiner Topform entfernt. Beim Weltcup-Auftakt auf der komplett erneuerten Olympia-Bahn in Norditalien landete der 33-Jährige nur auf Rang 15, zu Tagessieger Matt Weston aus Großbritannien fehlten 0,79 Sekunden.
Als bester deutscher Pilot belegte Junioren-Weltmeister Lukas Nydegger einen starken vierten Platz (+0,23 Sekunden). Der WM-Dritte Axel Jungk wurde knapp dahinter Sechster (+0,34), Felix Keisinger erreichte den 13. Rang (+0,58).
Grotheer mit Trainingsrückstand
Aufgrund eines in der Vorbereitung erlittenen leichten Muskelfaserrisses war der dreimalige Einzel-Weltmeister Grotheer mit Trainingsrückstand nach Cortina gereist. Zum Auftakt hatte der Peking-Olympiasieger vom BRC Thüringen nun vor allem Probleme am Start, in beiden Durchgängen verlor er früh wichtige Zehntel auf die Konkurrenz.
Ab 13.00 Uhr beginnt auch für die deutschen Frauen um Peking-Goldmedaillengewinnerin Hannah Neise die neue Saison. Am Abend folgt dann noch die Team-Entscheidung (18.00 Uhr).