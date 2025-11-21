Enttäuschung für deutschen Hoffnungsträger

SID 21.11.2025 • 11:53 Uhr Auf der neuen Olympiabahn liegt Deutschlands Goldhoffnung Christopher Grotheer weit zurück.

Deutschlands Skeleton-Goldhoffnung Christopher Grotheer ist rund drei Monate vor den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo noch weit von seiner Topform entfernt. Beim Weltcup-Auftakt auf der komplett erneuerten Olympia-Bahn in Norditalien landete der 33-Jährige nur auf Rang 15, zu Tagessieger Matt Weston aus Großbritannien fehlten 0,79 Sekunden.

Als bester deutscher Pilot belegte Junioren-Weltmeister Lukas Nydegger einen starken vierten Platz (+0,23 Sekunden). Der WM-Dritte Axel Jungk wurde knapp dahinter Sechster (+0,34), Felix Keisinger erreichte den 13. Rang (+0,58).

Grotheer mit Trainingsrückstand

Aufgrund eines in der Vorbereitung erlittenen leichten Muskelfaserrisses war der dreimalige Einzel-Weltmeister Grotheer mit Trainingsrückstand nach Cortina gereist. Zum Auftakt hatte der Peking-Olympiasieger vom BRC Thüringen nun vor allem Probleme am Start, in beiden Durchgängen verlor er früh wichtige Zehntel auf die Konkurrenz.