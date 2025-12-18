Auftakt in Sigulda: Skeletonis verpassen Podest

SID 18.12.2025 • 19:54 Uhr Als beste Deutsche belegt Hannah Neise den sechsten Platz. Schon am Freitag geht es für die Frauen in Lettland weiter.

Die deutsche Skeletonis haben zum Auftakt des Weltcup-Doppelpacks in Sigulda das Podest verpasst. Peking-Olympiasiegerin Hannah Neise belegte als beste Deutsche Rang sechs, zur Tagessiegerin und neuen Gesamtweltcupführenden Kim Meylemans aus Belgien fehlten der 25-Jährigen nach zwei Durchgängen 55 Hundertstelsekunden.

Neben Neise erreichten auch die weiteren drei deutschen Pilotinnen jeweils eine Top-Ten-Platzierung. Susanne Kreher wurde Siebte (+0,60 Sekunden), Jacqueline Pfeifer, die den Auftakt in Cortina gewonnen hatte, belegte den achten Rang (+0,67). Die 30-Jährige fiel damit im Gesamtweltcup vom geteilten ersten auf Platz vier zurück. Corinna Leipold rundete mit Rang neun (+0,76) das gute Mannschaftsergebnis ab.

In Sigulda wird der abgesagte Weltcup von Innsbruck-Igls nachgeholt. Die Skeleton-Elite wäre eigentlich bereits Ende November in Österreich gefahren, die umgebaute Bob- und Rodelbahn sorgt aber weiter für Probleme. Eine Mehrheit der Athletinnen und Athleten hatte sich bei einer Sitzung für die Absage der Rennen der Männer, Frauen und im Mixed-Team ausgesprochen. Als Hauptgrund wurde die unzureichende Vorbereitung des Eiskanals aufgeführt.