Domen Prevc startet in zweiter Skisprung-Liga

Domen Prevc setzt seine Saisonvorbereitung im Continental Cup fort und startet auch in Deutschland.

Domen Prevc setzt seine Wettkampfvorbereitung im Continental Cup fort. Der Slowene startet am Wochenende bei der Station der zweiten Liga des Skispringens in Hinterzarten, nachdem er bei seinem Sommer-Einstand in Stams zunächst Rang 17 belegt und einen Tag später den Sprung aufs Podest geschafft hatte. Im zweiten Wettbewerb wurde Prevc mit Sprüngen auf 113,5 und 112 Meter Dritter hinter den Österreichern Clemens Aigner und Raffael Zimmermann.

Der 27-Jährige nutzt die Starts bewusst als Standortbestimmung vor dem Winter. „Wir haben uns entschieden, nach Hinterzarten zu gehen, um diesen Rhythmus beizubehalten. Für mich ist das ein gutes Training vor dem Winter“, erklärte Prevc beim slowenischen Medium Ekipa. Trotz des Podestplatzes sieht der Gesamtweltcupsieger noch reichlich Arbeit im technischen Bereich.

„Es gibt noch viele Fehler zu korrigieren und viel Raum für Verbesserungen. Ich kann es kaum erwarten, das Niveau zu erreichen, das ich suche“, ergänzte Prevc. In der Luft fühle er sich bereits wohl und erkenne Fortschritte, betonte der Slowene. Nun gehe es darum, Geschwindigkeit und Höhe zu verbessern, um diese Faktoren in der zweiten Hälfte des Fluges besser nutzen zu können.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.