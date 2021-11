Vor Weltcup-Auftakt: Biathlon-Tross zu 98 Prozent geimpft oder genesen

Frankfurt am Main (SID) - Der Biathlon-Tross ist vor dem Weltcup-Auftakt in Östersund zu 98 Prozent geimpft oder genesen. Dies teilte der Weltverband IBU einen Tag vor den ersten Rennen mit. Demnach erfüllen lediglich zwei Prozent der Athleten, Betreuer, Offiziellen und Techniker vor dem Start am Samstag nicht die 2G-Regel. Das deutsche Team ist nach SID-Informationen komplett durchgeimpft.