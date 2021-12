Biathlon: Weidel ersetzt Hildebrand in Annecy - Stars freuen sich auf Fans

Johannes Kühn, der zuletzt in Hochfilzen den Sprint gewonnen hatte, hofft, mit Zuschauern an der Strecke "die letzten Kräfte" zu mobilisieren. Auch bei Vanessa Hinz ist die Vorfreude groß: "Ich bin jemand, der das braucht. Deswegen freue ich mich doppelt auf das Weltcup-Wochenende in Frankreich", sagte die 29-Jährige.