Biathlon: Krise bei Denise Herrmann vor Weltcup in Ruhpolding & Olympia

Denn die Zeit wird knapp, in nicht einmal vier Wochen stehen für die Biathletinnen die ersten Wettkämpfe an. Doch statt besser wird ihre Form derzeit immer schlechter. Herrmann befindet sich zur Unzeit in einer Krise, gerade am Schießstand klappt nahezu nichts. (DATEN: Weltcup-Stände im Biathlon)