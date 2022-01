Para-WM: Forster und Wicker holen Gold

Die deutschen Behindertensportler bleiben bei den World Para Snowsports Championships in Lillehammer auf Goldkurs. Monoskifahrerin Anna-Lena Forster (Radolfzell) sicherte sich nach dem Titel in der Abfahrt auch Platz eins im Super-G. Zudem triumphierte Anja Wicker (Stuttgart) im Biathlon in der sitzenden Klasse.