Lesser will zum Karriereende kein "Halligalli"-Rennen

Biathlet Erik Lesser will sich zum Abschluss seiner Karriere mit Anstand verabschieden und noch ein letztes Erfolgserlebnis feiern. "Mein letztes Rennen soll kein Halligalli, Spiel-, Spaß- und Spannungswettkampf werden - ich will nochmal für eine gute Platzierung in der Massenstartwertung kämpfen", sagte der 33-Jährige vor dem Weltcup-Finale von Donnerstag bis Sonntag am legendären Holmenkollen im norwegischen Oslo.