Biathlon: Großer Alarm bei deutschen Talenten: "Zu viel Angst"

Der Norweger Sivert Guttorm Bakken hatte im Vorjahr zum Beispiel mit nur 23 Jahren den Massenstart-Weltcup gewonnen. „Das ist ein Alter, in dem bei uns in den letzten Jahren gar kein Junger in den Weltcup gekommen ist“, monierte Bitterling: „Wenn du mit 27, 28 erstmals in den Weltcup kommst, kriegst du vielleicht nicht zehn Chancen sondern nur zwei. Dann fährt der Zug leichter ohne dich aus dem Bahnhof als bei einem 22-Jährigen.“