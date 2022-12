Biathlon: "Echt geil!" Doll sprintet auf das Podest

„Die Entwicklung finde ich gut. Wir haben acht Leute, die leistungsmäßig sehr nah beieinander sind. Alle davon haben das Zeug in die Top 20 oder auch 10 zu laufen“, schwärmte Doll: „Die Jüngeren sind mittlerweile rangewachsen. Das stimmt positiv vor allem für die Staffel.“ Auch wenn im Sprint wie schon in der Vorwoche in Hochfilzen ein Mangel an Konstanz deutlich wurde, die drei Weltcupwochen in Serie fordern ihren Tribut. (NEWS: Alles zum Biathlon)