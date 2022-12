Wintersport: DBS-Team sammelt fünf Weltcup-Siege

Die deutschen Behindertensportler bleiben in den nordischen Disziplinen unbeirrt in der Erfolgsspur. Die 16 Jahre alte Paralympics-Siegerin Linn Kazmaier feierte am Dienstag im finnischen Vuokatti ihren ersten Weltcup-Sieg im Biathlon, am Mittwoch legte die sehbehinderte Athletin im Langlauf direkt nach. In der sitzenden Klasse gelang Anja Wicker ein Doppelsieg, Nico Messinger gewann im Biathlon der sehbehinderten Männer.