Biathlon: Herrmann-Wick verballert Podest in Ruhpolding

Zuvor peilen die Männer am Freitag (ab 14.25 Uhr im SPORT1-Liveticker) in der Besetzung David Zobel, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees das dritte Staffelpodest im dritten Rennen an. Zum Abschluss des Heim-Weltcups stehen am Sonntag die WM-Generalproben im Massenstart (12.30 und 14.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) an.