Herrmann: "Ich bin nicht die Leitkuh"

Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick will sich vor der Heim-WM in Oberhof nicht zu sehr unter Medaillendruck setzen lassen. "Ich messe mich nicht an Medaillen. Klar möchte ich in Topform sein, und wir als Team möchten das genießen", sagte die 34 Jahre alte Biathletin im Gespräch mit Münchner Merkur/tz.