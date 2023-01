Biathlon, Sprint: Denise Herrmann-Wick in Pokljuka auf Rang sechs - Elvira Öberg gewinnt

Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Röiseland (1/+59,9) lief bei ihrem Saisondebüt nach diversen Krankheiten knapp an den Top 15 vorbei. Nach der Verfolgung stehen zum Abschluss des Weltcupwochenendes am Sonntag noch das Single Mixed und die Mixed Staffel an.