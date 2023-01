Para-Biathlon: Kazmaier holt Gold bei deutschem Dreifachsieg

Für Recktenwald (21) war es die beste Platzierung bei einem Großereignis und die zweite WM-Medaille überhaupt. Doppel-Weltmeisterin Leonie Walter (19) kam nach zwei Strafminuten diesmal auf Rang drei. "In der Ruhe liegt die Kraft", sagte Kazmaier: "Es hat sich echt gut angefühlt. Ich konnte am Ende nochmal draufpacken. Östersund ist ein gutes Pflaster für uns."

Andrea Eskau (51) holte in der sitzenden Klasse dank fehlerfreiem Schießen Silber, Anja Wicker (31) wurde nach sieben Fehlern Vierte. Doppelweltmeister Marco Maier (23) lief in der stehenden Klasse nach drei Strafminuten auf Platz sechs. Das Team der Alpinen um Anna-Lena Forster hatte nach dem Medaillenrausch der Vortage am Freitag frei. Die Para Schneesport Weltmeisterschaften enden am Sonntag.