"Projekt Schneekristall": Norwegens Biathleten wollen Wandel

Das Eigeninteresse seiner Organisation an effektiven Reaktionen auf den Klimawandel bestätigte Djupvik nachdrücklich. "Die jungen Biathlon-Talente von heute werden auf dem Höhepunkt sein, wenn die Erderwärmung nach Einschätzung des internationalen Klimarates die 1,5-Grad-Grenze überschreiten wird. Wo werden wir in Zukunft Schnee- und Ski-Möglichkeiten in Norwegen finden?", fragte der Funktionär.