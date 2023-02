Gibt es am zweiten Wettkampftag das erste deutsche Edelmetall?

Zum Auftakt vergab ausgerechnet Routinier Benedikt Doll mit einer Strafrunde die Chance auf einen deutschen Treppchenplatz in der Mixed-Staffel. Denise Herrmann-Wick, die an Position zwei der deutschen Staffel in die Loipe ging, nahm Rang sechs jedoch sportlich: „Es (eine Strafrunde, Anm. d. Red.) ist uns allen schon passiert. Da halten wir als Team zusammen.“ (NEWS: „Schmach!“ Herrmann-Wick reagiert)