Herrmann-Wick sieht "viel Potenzial"

Kebinger gab nun als nächstes Ziel aus, sich erst einmal "in der Weltcupmannschaft zu etablieren. Ich will ein fester Bestandteil werden, dass man mich nicht mehr wegdenken kann". Nach zweiwöchiger Krankheit im November hatte die 25-Jährige im drittklassigen Deutschlandcup in die Saison einsteigen müssen, arbeitete sich über den IBU Cup im Januar dann hoch in den Weltcup. Dank guter Leistungen und halber Norm sprang sie in Antholz in letzter Minute noch auf den WM-Zug auf.