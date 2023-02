Lesser: Medaillenhoffnung bei Herrmann-Wick "fair"

Der frühere Weltklasse-Biathlet Erik Lesser traut Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick bei der am Mittwoch beginnenden Heim-WM in Oberhof den Sprung aufs Podest zu. Von der besten deutschen Athletin eine Medaille zu erwarten, sei "fair", sagte der ARD-Experte im Interview mit dem Münchner Merkur und der tz.

Bei seinem früheren Teamkollegen Benedikt Doll sei die Hoffnung auf einen Treppchen-Platz berechtigt, gleiches gelte für die beiden Staffeln, so Lesser (34): "Alles andere wäre zu viel Optimismus."

Die Dominanz des Norwegers Johannes Thingnes Bö, der elf von 14 Individualrennen in dieser Saison gewann, erstaunt Lesser. "Es ist schon extrem. Vor allem wie sich Bö läuferisch in jedem Rennen präsentiert", sagte er: "Es ist schwer zu begreifen, wie er sich auf der Strecke fühlen muss." Auch die deutlich verbesserte Trefferquote von "JTB" am Schießstand sei ihm "ein absolutes Rätsel".