Biathleten mit unverändertem Aufgebot nach Östersund

Das deutsche Biathlon-Team geht in unveränderter Besetzung in die Weltcuprennen im schwedischen Östersund. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag bekannt gab, werden die gleichen zwölf Athletinnen und Athleten an den Start gehen, die auch in der vergangenen Woche in Nove Mesto (Tschechien) dabei waren.