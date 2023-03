Bö-Brüder im Verfolger coronapositiv am Start

Die Biathlon-Superstar Bö-Brüder sind am Samstag im Verfolgungsrennen beim Weltcup in Nove Mesto trotz positiven Corona-Tests an den Start gegangen.

Johannes Thingnes Bö und Tarjei Bö bei der Siegerehrung

