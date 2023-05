Biathlon: Fillon Maillet offenbart Selbstzweifel - “Dann kam die Nervosität"

Als überlegener Gesamtweltcup-Sieger der Saison 2021/22 ging Quentin Fillon Maillet in den vergangenen Winter. Doch mit dem Projekt Titelverteidigung scheiterte er krachend und belegte letztlich nur Rang acht.

Nun machte der Franzose keinen Hehl daraus, dass er an seiner Formschwäche kräftig zu knabbern hatte. „Ich hatte Mühe, aus jedem Rennen etwas Positives zu ziehen. Weil ich daran gewöhnt war, so viel besser abzuschneiden, war ich von meinen Resultaten enttäuscht“, offenbarte Fillon Maillet in einem Interview mit der Sportzeitung L‘Équipe.