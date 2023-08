"Totaler Zusammenbruch": Drama um Biathlon-Star

Teamkollegin lässt Christiansen einfach stehen

Was die Sache noch bitterer machte: Selbst Teamkollegin Ingrid Landmark Tandrevold überholte Christiansen auf der Strecke und nahm ihm 35 Minuten ab. „Ingrid kam plötzlich vorbei, als ich dort den Grat hinunterging. Ich hielt an, um zu grüßen, aber Ingrid achtete nicht auf mich, also war ich stinksauer“, erzählte er von dem Moment, als Tandrevold an ihm vorbeizog.