Simple Begründung! Biathlon-Star lehnt TV-Angebot ab

Schuster, bleib bei deinen Leisten! Hanna Öberg, einer der Superstars im Biathlon-Weltcup, strebt in Zukunft keine Gesangskarriere an – trotz einer verlockenden Offerte.

Die zweimalige Olympiasiegerin hatte ein Angebot vorliegen, bei der schwedischen Ausgabe der TV-Show „The Masked Singer“ mitzumachen, lehnte jedoch ab, wie die 27-Jährige in einer SVT -Dokumentation ihrer Teamkollegin Linn Persson offenbarte.

Die Begründung lieferte die Schwedin gleich mit: „Ich kann nicht singen.“ Für die musikalischen Einlagen in ihrem Leben sorgt ihr Lebensgefährte, der schwedische Biathlon-Star Martin Ponsiluoma.

„Er ist der Sänger, vielleicht nicht der beste, aber es macht ihm Spaß“, sagte Öberg vor kurzem in einem Videoformat für biathlonworld.com .

Öberg wollte hinschmeißen

Öberg ist eine der erfolgreichsten aktiven Biathletinnen und gewann in ihrer Karriere Einzel-Gold bei Olympia 2018 in Pyeongchang sowie mit der Staffel bei Olympia 2022 in Peking.