Biathlon: Karriereende? Dann will sich Wierer entscheiden

Zwar geht sie in diesem Winter wieder in die Loipe. Wie es nach dieser Weltcupsaison jedoch weitergeht, steht immer noch in den Sternen. „Ich weiß es nicht. Es ist besser, nicht darüber nachzudenken“, antwortete die Italienerin in der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera auf die Frage nach ihrer Zukunft. Doch allzu lange will sie eine Entscheidung nicht mehr hinausschieben. „Ich werde im Winter eine Entscheidung treffen.“