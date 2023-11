"Keine Gedanken": Herrmann-Wick glaubt an Biathlon-Erfolge

Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick glaubt trotz ihres Rücktritts an eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte der deutschen Biathletinnen. "Im Damenbereich würde ich mir gar keine Gedanken machen", sagte die 34-Jährige bei ran: "Gerade in den Staffelbewerben haben die Mädels gesehen, was möglich ist. Und bei der Heim-WM haben alle so viel Erfahrung gesammelt, die sehr wertvoll für die nächsten Jahre ist."