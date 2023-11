Biathlon: Deutsche Legende kritisiert Weltverband und fordert ein Umdenken

„Gestartet wird in Östersund in Schweden, dann geht es nach Österreich“, sagte die zweimalige Olympiasiegerin dem Nachrichtenportal t-online vor dem Auftakt, „warum beginnt man nicht mit drei Weltcups in Skandinavien und geht dann für drei Weltcups nach Mitteleuropa – damit die Wege möglichst kurz sind?“