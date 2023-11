Olympiasieger Greis: "Entbehrungen nicht mehr so angesagt"

Der dreimalige Olympiasieger Michael Greis sieht die Nachwuchssorgen im Biathlon als Folge der generellen gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland. "Ich glaube, dass wir einen wirklich guten Nachwuchs haben", sagte der 47-Jährige der Münchner Abendzeitung: "Aber der Weg vom Nachwuchssportler zum Topathleten ist lang und hart, der fordert Entbehrungen, vollen Fokus. Und in unserer Gesellschaft ist das nicht mehr immer so angesagt."