Auch Samuelsson fällt mit Corona aus

Massenstart-Weltmeister Sebastian Samuelsson muss als nächster Biathlon-Star im Weltcup coronabedingt pausieren. Er sei am Mittwochmorgen mit Erkältungssymptomen aufgewacht und infolgedessen positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der Schwede bei Instagram mit. Samuelsson wird deshalb bei den am Freitag mit dem Sprint (14.15 Uhr) beginnenden Männerrennen in Lenzerheide fehlen.

Der 26-Jährige hatte erst am vergangenen Samstag das Gelbe Trikot an Tarjei Bö verloren, nun muss er den Norweger, der derzeit neun Punkte vor ihm liegt, davonziehen lassen. Damit verschärfen sich die Coronasorgen im Biathlon-Tross weiter. In der Vorwoche hatte Franziska Preuß die Gesamtweltcup-Führung wegen einer Infektion mit COVID-19 kampflos abgeben müssen, in Lenzerheide fehlen unter anderem die Gesamtweltcupzweite Lou Jeanmonnot aus Frankreich und Hanna Kebinger coronabedingt.