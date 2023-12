Biathlon: Dahlmeier schlägt Alarm - "Wintersportler als Opfer"

Dahlmeier spricht über Schnee-Mangel

„Es ist allgemein wichtig im Leben, achtsam zu sein, sich zu überlegen, was man wirklich braucht. Das beginnt im täglichen Leben, aber sicher auch in der Wirtschaft und genauso im Sport“, fügte Dahlmeier an und erklärte, der Mangel an Schnee sei nicht das eigentliche Problem, sondern ein Symptom des Klimawandels. (Wintersport-Events im Liveticker)

Die 30-Jährige nahm ihren früheren aktiven Berufsstand dabei von Schuld allerdings eher aus - und dafür Verbände und Funktionäre in die Pflicht: „Ich sehe da die Wintersportler eher als Opfer und weniger als Verursacher. Oft wird dann gesagt, dass Kunstschnee produziert wird und das wäre so schädlich für das Klima. Wir sind einfach in einer Klimaveränderung, das kann man nicht wegdiskutieren“, so Dahlmeier. „Und das ist die Folge, dass es bei uns in den Alpen einfach weniger Schnee gibt. Dem entgegenzuwirken, wird Kunstschnee produziert. Ob das gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt.“