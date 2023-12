Biathlon: Franziska Preuß über dramatischen Vorfall "erschrocken und schockiert"

Der Norweger löste am vergangenen Weltcup-Wochenende im Schweizer Lenzerheide beim Trockentraining im Teamhotel versehentlich einen Schuss aus, der in die Wand einschlug. „So ein Fehler darf natürlich unter keinen Umständen passieren“, findet Preuß - und pflichtete damit unter anderem Laura Dahlmeier bei.

Als sie von dem Vorfall erfahren habe, sei sie „erschrocken und schockiert“ gewesen, berichtet Preuß. Jedoch zeigt sie auch Mitgefühl mit Lägreid - der in einem TV-Auftritt nach den Geschehnissen selbst in Tränen ausbrach. „Ich habe Sturlas Interview gesehen, das er dem norwegischen Sender NRK gegeben habt. Es geht mir als Sportlerin sehr nahe, mitzubekommen, was das in einem anderen Sportler auslöst.“ Nun sei es aber passiert „und war für den gesamten Biathlon-Zirkus ein Hallo-wach-Effekt“, hofft Preuß.