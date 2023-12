Biathlon: "Muss die Konsequenzen tragen" - Biathlon-Star legt in Schuss.Drama nach

Der fünfmalige Biathlon -Weltmeister Sturla Holm Laegreid ist infolge eines gefährlichen Trainings-Zwischenfalls beim Weltcup in Lenzerheide vom Massenstart ausgeschlossen worden.

Laegreid einsichtig: „Ich muss die Konsequenzen tragen“

Wie der Norweger nun in einem Interview mit TV2 mitteilte, beschäftige ihn der Vorfall, der nun schon einige Tage in der Vergangenheit liegt, immer noch. „Ich muss die Konsequenzen für das tragen, was passiert ist“, zeigte sich der 26-Jährige einsichtig. „Ich kann jetzt nichts mehr daran ändern, muss dazu stehen, die Fragen beantworten und die Konsequenzen akzeptieren.“