Biathlon-Star am Tiefpunkt! Öberg stürzt in Lenzerheide - bei der Schwedin läuft wenig

Drama um Hanna Öberg! Der schwedische Biathlon-Star erlebte beim Weltcup in Lenzerheide ein Sprint-Rennen zum Vergessen. Platz 29, über zwei Minuten Rückstand und ein Sturz in der Loipe.

Am Ende steht nach einem verpatzten Saisonstart die schwächste Saisonleistung zu Buche, für den anstehenden Verfolger am Samstag scheinen die Siegchancen bereits dahin zu sein. Was war passiert?