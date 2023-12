Bitter! Rückschlag für Biathlon-Shootingstar

Die dritte Weltcup-Station in Lenzerheide kann Lou Jeanmonnot erst verspätet in Angriff nehmen. Wie die 25-Jährige am Montag per Instagram mitteilte, ist sie an Corona erkrankt.

„Drei Wochen emotionaler Erholung, die mit einem Covid-Streik endeten“, schrieb sie neben einem Bild von sich im Schnee liegend. Daher sei es für sie nicht möglich, am Donnerstag (ab 14.15 Uhr im SPORT1-Liveticker) im Sprint an den Start zu gehen. Dadurch ist jetzt schon klar, dass sie auch die Verfolgung am Samstag (ab 12.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) verpassen wird.

Immerhin machte sie ihren Fans Mut für den Massensprint. „Mission bereit für den Massenstart“, beendete sie ihren Post.

Enges Duell mit Preuß in Östersund

Die junge Französin aus dem an der Schweizer Grenze gelegenen Ort Pontarlier legte einen fulminanten Start in den Weltcup hin. Beim Auftaktwochenende in Östersund siegte sie zuerst im Sprint, um dann in der Verfolgung im Zielsprint Franziska Preuß auf Rang zwei zu verweisen. Ironischerweise musste die Deutsche die Rennen in Hochfilzen wegen Corona auslassen.