Biathlon: Sportdirektor Bitterling lobt Material - "Alles in allem überragend"

Biathlon -Sportdirektor Felix Bitterling hat nach dem hervorragenden Saisonstart ein Sonderlob an die Skitechniker verteilt.

Das Wachsteam mache es nach dem Fluorverbot „alles in allem überragend“, sagte Bitterling nach dem dritten Platz in der Männer-Staffel: „Viele haben nach den Testrennen in Sjusjoen schon den Abgesang auf uns rausgehauen. Das war für die Jungs nicht leicht, sich unter dieser Beobachtung zu schütteln.“