Verfolgung: „Katastrophe!“ DSV-Star geht hart mit sich ins Gericht

Die deutschen Biathletinnen haben in Hochfilzen erneut eine Top-Ten-Platzierung verpasst. In der Verfolgung über zehn Kilometer belegte Vanessa Voigt als beste Deutsche den zwölften Rang (2/+2:19,6 Minuten). Der Sieg ging an Elvira Öberg aus Schweden (1), die ihren achten Erfolg im Weltcup feierte.