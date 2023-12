"Zum richtigen Zeitpunkt da": Bitterling lobt Biathleten

Felix Bitterling hat die deutschen Biathleten nach ihrer Gala im Sprint von Lenzerheide in höchsten Tönen gelobt. "Vier Leute unter den Top sechs, da muss man sich ein bisschen kratzen. Für uns ein grandioser Tag", schwärmte der Sportdirektor des Deutschen Skiverbandes (DSV): "Was mich besonders freut, ist, dass wir nach der kleinen Delle von Hochfilzen, die viel mit den Infekten zu tun hatte, gezeigt haben, dass es in Östersund kein Zufall war und mit uns zu rechnen ist."