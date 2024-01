Kein Podest: Biathlon-Boss reagiert nach Ruhpolding-Weltcup

Kein Podest im Sprint, kein Treppchen in der Verfolgung - doch DSV-Sportdirektor Felix Bitterling hat dennoch ein positives Fazit nach dem Biathlon-Weltcup in Ruhpolding gezogen. „Wir haben unser Versprechen, dass wir bei jeder Flower Ceremony dabei sein wollten, gehalten“, sagte der 46-Jährige: „Wir sind in der Lage, in jedem Wettkampf Weltklasse-Leistungen zu bringen.“