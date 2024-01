Biathleten hoffnungsvoll: "Zusammen mit den Fans feiern"

Die deutschen Biathleten gehen mit großen Zielen in den Weltcup in Ruhpolding. „Wir wollen zu Hause bei jeder Flower Ceremony dabei sein. Wenn es in dem einen oder anderen Wettkampf fürs Podium reicht, sind wir happy. Einen Sieg nehmen wir genauso mit“, sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling in einer Medienrunde am Dienstag: „Wir wollen dabei sein. Da stehen 25.000, die in erster Linie wegen uns kommen. Da wollen wir was zurückgeben und mit denen zusammen feiern.“