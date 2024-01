Biathleten voller Optimismus in die Einzelrennen

"Der erste Platz ist das, was wir wollen. Der zweite ist der erste Verlierer", gab Trainer Uros Velepec als Motto aus. Benedikt Doll kündigte trotz seines Schieß-Fauxpas in der Staffel für den Sprint am Samstag (14.30 Uhr) sowie den Verfolger am Sonntag (14.45 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport) "volle Attacke" an. "Das Skimaterial hat gepasst, das ist ein guter Indikator", so der Routinier: "Wir greifen im Team an. Ich glaube, wir haben einige starke Favoriten am Start."