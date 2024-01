Biathletinnen in Antholz ohne Nachwuchshoffnung Tannheimer

Ohne Nachwuchshoffnung Julia Tannheimer starten die deutschen Biathletinnen in den letzten Weltcup vor den Weltmeisterschaften in Nove Mesto (7. bis 18. Februar).

Die 18-Jährige, die bei ihrem Weltcup-Debüt in Ruhpolding am vergangenen Wochenende mit einem starken 15. Platz überzeugt hatte, wurde vom Deutschen Skiverband (DSV) genau wie Hanna Kebinger nicht für die Rennen in Antholz (18. bis 21. Januar) nominiert.