Biathlon: Doll verpasst dritten Sprintsieg in Serie deutlich

Biathlet Benedikt Doll hat seinen dritten Sprintsieg in Serie deutlich verpasst. Der 33-Jährige belegte beim Heim-Weltcup in Ruhpolding über zehn Kilometer nach zwei Strafrunden nur den 19. Platz.

Justus Strelow belegte als bester Deutscher in der Chiemgau Arena den sechsten Platz (1 Strafrunde/+33,8 Sekunden). Philipp Horn (2/+49,2) wurde Elfter, knapp dahinter folgten Philipp Nawrath (2/+54,2) und Johannes Kühn (1/+55,1) auf den Plätzen 14 und 15.

Hinter Christiansen erreichten der Italiener Tommaso Giacomel (1/+16,9) und Tarjei Bö (0/+20,1) das Podest. Der Norweger übernahm damit auch die Führung in der Sprintwertung von Doll.

Starkes deutsches Mannschaftsergebnis in Ruhpolding

Starkes deutsches Mannschaftsergebnis in Ruhpolding

Am Sonntag endet der Weltcup in Ruhpolding, um 12.30 Uhr legen die Frauen in der Verfolgung vor. Um 14.45 Uhr steigt das Jagdrennen der Männer.